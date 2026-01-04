 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП под Ростовом

Фото: Прокуратура Ростовской области
Фото: Прокуратура Ростовской области

Сотрудники полиции Ростовской области задержали водителя грузовика, который стал участником смертельного ДТП на федеральной автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель грузового Mercedes является предполагаемым виновником аварии, в результате которой погибли четыре человека и еще четыре пострадали.

Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП под Ростовом
Video

ДТП произошло утром 4 января в районе поселка Красный Колос. По данным полиции, грузовик ехал по левой полосе и столкнулся с автомобилем Audi, двигавшимся впереди в попутном направлении. От столкновения Audi въехала в две машины Renault и Lada.

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Общество

В воскресенье, 4 января, смертельное ДТП произошло также в Чистопольском районе Татарстана. На платном участке дороги Казань — Альметьевск столкнулись не менее 10 автомобилей. В результате погибли четыре человека.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

