Четыре человека погибли в аварии с 10 автомобилями в Татарстане

Video

В Чистопольском районе Татарстана произошло массовое ДТП с участием не менее 10 автомобилей, погибли четыре человека, сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По предварительной информации, в аварии участвовали в том числе большегрузы. Она произошла на платном участке дороги Казань — Альметьевск (27 км участка «Шали-Бавлы»). Есть пострадавшие.

Городская прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее 4 января авария произошла в Ростовской области, четверо погибли, еще двое пострадали. Столкнулись грузовик и пять легковых автомобилей на федеральной автодороге М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос.