Четыре человека погибли в аварии с 10 автомобилями в Татарстане
В Чистопольском районе Татарстана произошло массовое ДТП с участием не менее 10 автомобилей, погибли четыре человека, сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.
По предварительной информации, в аварии участвовали в том числе большегрузы. Она произошла на платном участке дороги Казань — Альметьевск (27 км участка «Шали-Бавлы»). Есть пострадавшие.
Городская прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее 4 января авария произошла в Ростовской области, четверо погибли, еще двое пострадали. Столкнулись грузовик и пять легковых автомобилей на федеральной автодороге М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах