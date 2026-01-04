Berliner Zeitung сообщила о сигнале Киеву операцией США в Венесуэле
Операция Соединенных Штатов в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине , пишет Berliner Zeitung со ссылкой на украинских военных.
По словам источника газеты, этот сигнал хуже неудач в мирных переговорах и проблемах на фронте, украинцы опасаются, что Вашингтон потерял интерес к урегулированию конфликта Киева и Москвы.
Материал дополняется
