Berliner Zeitung сообщила о сигнале Киеву операцией США в Венесуэле

Операция Соединенных Штатов в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине , пишет Berliner Zeitung со ссылкой на украинских военных.

По словам источника газеты, этот сигнал хуже неудач в мирных переговорах и проблемах на фронте, украинцы опасаются, что Вашингтон потерял интерес к урегулированию конфликта Киева и Москвы.

Материал дополняется