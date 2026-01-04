Франция и Британия атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии

Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземным складам с оружием «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России) в Сирии сообщила пресс-служба британского Минобороны.

Разведка обнаружила подземное сооружение к северу от Пальмиры, уточнили в министерстве. В операции участвовали в том числе истребители RAF Typhoon FGR4, которые использовали управляемые бомбы Paveway IV.

Первые признаки указывают на успешное поражение цели. Нет никаких признаков угрозы для гражданских лиц из-за удара, и все британские самолеты целы, добавила пресс-служба ведомства.

«Это действие демонстрирует наше лидерство в Великобритании и решимость стоять плечом к плечу с нашими союзниками, чтобы подавить любое возрождение ДАИШ (сокращение арабского названия «ад-Дауля аль-Исламийя фи-ль Ирак уа аш-Шам» — РБК.) и их опасных и насильственных идеологий на Ближнем Востоке», — сказал министр обороны Джон Хили.

До этого в декабре Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии — в операции задействовали ракеты и минимум шесть боевых самолетов международной коалиции. Как сообщили источники телеканала, ракеты запустили с военной базы аль-Шаддади на юге провинции Хасеке.