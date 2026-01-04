 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Франция и Британия атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии

Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземным складам с оружием «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России) в Сирии сообщила пресс-служба британского Минобороны.

Разведка обнаружила подземное сооружение к северу от Пальмиры, уточнили в министерстве. В операции участвовали в том числе истребители RAF Typhoon FGR4, которые использовали управляемые бомбы Paveway IV.

Первые признаки указывают на успешное поражение цели. Нет никаких признаков угрозы для гражданских лиц из-за удара, и все британские самолеты целы, добавила пресс-служба ведомства.

«Это действие демонстрирует наше лидерство в Великобритании и решимость стоять плечом к плечу с нашими союзниками, чтобы подавить любое возрождение ДАИШ (сокращение арабского названия «ад-Дауля аль-Исламийя фи-ль Ирак уа аш-Шам» — РБК.) и их опасных и насильственных идеологий на Ближнем Востоке», — сказал министр обороны Джон Хили.

Бомба упала на деревню в Нигерии на фоне ударов США по объектам ИГИЛ
Политика

До этого в декабре Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии — в операции задействовали ракеты и минимум шесть боевых самолетов международной коалиции. Как сообщили источники телеканала, ракеты запустили с военной базы аль-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Франция Великобритания Сирия
Материалы по теме
Бомба упала на деревню в Нигерии на фоне ударов США по объектам ИГИЛ
Политика
США ударили по объектам ИГИЛ в Нигерии
Политика
NBC узнал, как долго США будут бомбить ИГИЛ в Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Зеленский заявил о новом шансе на завершение украинского конфликта Политика, 02:21
Франция и Британия атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии Политика, 01:56
Умер заслуженный артист России Роман Улыбин Общество, 01:13
Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке Политика, 00:49
Сотни человек в США вышли на протест против действий в Венесуэле Политика, 00:37
Второй столичный аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 03 янв, 23:57
Над российскими регионами за вечер сбили более сотни дронов Политика, 03 янв, 23:51
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Макрон предложил поставить во главе Венесуэлы Уррутию Политика, 03 янв, 23:35
Полное заявление Трампа о ситуации в Венесуэле. Видео Политика, 03 янв, 23:03
Во Внуково ввели временные ограничения Политика, 03 янв, 22:54
Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа Политика, 03 янв, 22:49
Военные сбили 19 летевших на Москву беспилотников за вечер Политика, 03 янв, 22:40
Где еще в 2026 году могут усилиться межгосударственные конфликты Политика, 03 янв, 22:29
Очевидцы рассказали о ситуации в Каракасе после операции США Политика, 03 янв, 22:11