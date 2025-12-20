Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии

Соединенные Штаты нанесли удары по 70 объектам боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, сообщает Fox News.

В операции задействовали ракеты и минимум шесть боевых самолетов международной коалиции, передает Al Hadath. Как сообщили источники телеканала, ракеты запустили с военной базы аль-Шаддади на юге провинции Хасеке. По их данным, они выпущены в направлении провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хомс. В Дейр-эз-Зоре слышали взрывы, отмечает телеканал.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесли удары по позициям ИГИЛ в Сирии в рамках операции Hawkeye Strike. Хегсет назвал это ответом на атаку на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры 13 декабря. Тогда погибли три человека — двое солдат и переводчик.

The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщил, что операция началась в пятницу, 19 декабря. По информации издания, в ней участвуют истребители, вертолеты и артиллерия. Как уточнил чиновник, это будет «массированная атака», которая продлится до раннего утра субботы.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Сирии поддержали операцию США против ИГИЛ.