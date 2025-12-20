 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии

Соединенные Штаты нанесли удары по 70 объектам боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, сообщает Fox News.

В операции задействовали ракеты и  минимум шесть боевых самолетов международной коалиции, передает Al Hadath. Как сообщили источники телеканала, ракеты запустили с военной базы аль-Шаддади на юге провинции Хасеке. По их данным, они выпущены в направлении провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хомс. В Дейр-эз-Зоре слышали взрывы, отмечает телеканал.

Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии
Политика
Пит Хегсет

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесли удары по позициям ИГИЛ в Сирии в рамках операции Hawkeye Strike. Хегсет назвал это ответом на атаку на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры 13 декабря. Тогда погибли три человека — двое солдат и переводчик.

The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщил, что операция началась в пятницу, 19 декабря. По информации издания, в ней участвуют истребители, вертолеты и артиллерия. Как уточнил чиновник, это будет «массированная атака», которая продлится до раннего утра субботы.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Сирии поддержали операцию США против ИГИЛ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Сирия ИГИЛ США атака

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Трамп заявил, что Дамаск поддержал удары США по ИГИЛ в Сирии
Политика
Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии
Политика
Дамаск осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной Политика, 03:17
Fox News узнал, что США атаковали 70 объектов ИГИЛ в Сирии Политика, 02:47
Трамп заявил, что Дамаск поддержал удары США по ИГИЛ в Сирии Политика, 02:18
В США завершились переговоры Умерова с американцами и европейцами Политика, 02:00
TMZ узнал, что сын убитого режиссера Райнера страдает шизофренией Общество, 01:48
Глава Пентагона объявил об операции против ИГИЛ в Сирии Политика, 01:36
Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции Политика, 01:04
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Глава МИД Индии назвал число завербованных в армию России индийцев Политика, 01:00
В Херсоне начались перебои с электроснабжением Политика, 00:39
Китайского ученого обвинили в контрабанде кишечной палочки в США Политика, 00:32
Сына посла Украины в Болгарии задержали в Вене по подозрению в убийстве Политика, 00:31
Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10