Во Внуково ввели временные ограничения
В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск судов, они необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале сообщил, что российские военные сбили пять беспилотников, летевших на Москву. До этого вечером 3 января Собянин сообщил еще о семи сбитых дронах на подлете к Москве. Общее число сбитых дронов, летевших на Москву, достигло 12.
Временные ограничения на полеты в настоящее время также действуют в аэропортах Иваново и Ярославля.
