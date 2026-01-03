Минобороны: над российскими регионами за вечер сбили более сотни дронов

В период с 16.00 до 23.30 мск российские военные сбили 103 украинских беспилотника над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего — 44 — сбили над Брянской областью. Пострадавших и разрушений в регионе нет, работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По 18 дронов уничтожили над Московским регионом и Калужской областью, пять — над Тульской, по четыре — над Орловской областью, Крымом и акваторией Азовского моря. Еще три сбили над Ростовской областью, по одному — над Краснодарским краем, Курской и Тверской областями.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, за вечер общее число сбитых дронов, летевших на Москву, составило 19.