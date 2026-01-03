Над российскими регионами за вечер сбили более сотни дронов
В период с 16.00 до 23.30 мск российские военные сбили 103 украинских беспилотника над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего — 44 — сбили над Брянской областью. Пострадавших и разрушений в регионе нет, работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По 18 дронов уничтожили над Московским регионом и Калужской областью, пять — над Тульской, по четыре — над Орловской областью, Крымом и акваторией Азовского моря. Еще три сбили над Ростовской областью, по одному — над Краснодарским краем, Курской и Тверской областями.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, за вечер общее число сбитых дронов, летевших на Москву, составило 19.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах