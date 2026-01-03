Москва и Минск договорились о сотрудничестве по ситуации с Венесуэлой

Ла-Гуайра, Венесуэла (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Венесуэле, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Рыженков сошлись во мнении, что «сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств».

В связи с происходящим Москва и Минск договорились о «тесной координации усилий на основных международных площадках», включая ООН. «Цель — незамедлительное возвращение ситуации в правовое русло и обеспечение всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил удары США по Венесуэле. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отметила, что прежде он уже предупреждал, что военное вмешательство США в Венесуэлу может стать «вторым Вьетнамом».

В ночь на 3 января армия США провела спецоперацию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Они будут доставлены в Нью-Йорк для суда. Россия действия Вашингтона осудила и призвала к освобождению Мадуро.