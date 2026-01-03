 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удары по Венесуэле⁠,
0

Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно

Сюжет
Удары по Венесуэле
Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что правительство страны не располагает информацией о текущем местонахождении президента Николаса Мадуро и его супруги. Об этом сообщает Reuters.

«Мы требуем немедленного подтверждения, что президент Николас Мадуро и <...> Силия Флорес живы», — добавила Делси Родригес.

Трамп заявил, что США захватили президента Мадуро
Политика
Дональд Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США.
«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Николас Мадуро жена местонахождение
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро
Политика
Трамп анонсировал пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Политика
Белый дом анонсировал заявление по Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
От лесов до морей: зачем и как бизнес заботится об экологии Тренды, 13:41
Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно Политика, 13:39
Панарина признали второй звездой дня НХЛ после дубля в «Зимней классике» Спорт, 13:39
Чем известен Никалас Мадуро: главные факты из биографии 13:33
МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро Политика, 13:16
Министр обороны Венесуэлы заявил о готовности к сопротивлению США Политика, 13:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением из-за агрессии США Политика, 13:11
Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики» Спорт, 13:10
Как брендам пробиться через информационный шум при помощи контентаПодписка на РБК, 13:04
Минтранс напомнил о прекращении рейсов российских авиакомпаний в Каракас Политика, 13:03
Эксперты объяснили, что будет после ударов США по Венесуэле Политика, 13:02
«Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов Спорт, 12:59
CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта» Политика, 12:53