Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно

Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что правительство страны не располагает информацией о текущем местонахождении президента Николаса Мадуро и его супруги. Об этом сообщает Reuters.

«Мы требуем немедленного подтверждения, что президент Николас Мадуро и <...> Силия Флорес живы», — добавила Делси Родригес.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал Трамп.