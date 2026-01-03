Минтранс напомнил о прекращении рейсов российских авиакомпаний в Каракас

Каракас, Венесуэла (Фото: Maxwell Briceno / Reuters)

В декабре 2025 года российские авиакомпании приостановили выполнение рейсов в Венесуэлу из-за отсутствия значимого туристического потока. Об этом РБК сообщил представитель Минтранса России Николай Шестаков.

По данным ведомства, со стороны Венесуэлы разрешение на полеты по двум маршрутам сохраняется за авиакомпанией Conviasa. Вопрос официального закрытия авиасообщения на данный момент не рассматривается.

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). CNN уточняет, что первый взрыв произошел примерно в 1:50 по местному времени (8:50 мск).

Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле.

Позже Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны.

Американский лидер также анонсировал пресс-конференцию в «Мар-а-Лаго» в 11:00 (19:00 мск) по поводу операции США в Венесуэле.