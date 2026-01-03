 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удары по Венесуэле⁠,
0

Минтранс напомнил о прекращении рейсов российских авиакомпаний в Каракас

Сюжет
Удары по Венесуэле
Каракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла (Фото: Maxwell Briceno / Reuters)

В декабре 2025 года российские авиакомпании приостановили выполнение рейсов в Венесуэлу из-за отсутствия значимого туристического потока. Об этом РБК сообщил представитель Минтранса России Николай Шестаков.

По данным ведомства, со стороны Венесуэлы разрешение на полеты по двум маршрутам сохраняется за авиакомпанией Conviasa. Вопрос официального закрытия авиасообщения на данный момент не рассматривается.

Трамп анонсировал пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). CNN уточняет, что первый взрыв произошел примерно в 1:50 по местному времени (8:50 мск).

Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле.

Трамп анонсировал пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

Позже Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны.

Американский лидер также анонсировал пресс-конференцию в «Мар-а-Лаго» в 11:00 (19:00 мск) по поводу операции США в Венесуэле.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Герман Костринский Герман Костринский
Венесуэла Россия авиасообщение Самолеты Авиакомпании
Материалы по теме
Трамп анонсировал пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Политика
Целями ударов США стали парламент и стратегические объекты в Венесуэле
Политика
Как выглядели ночные удары США по Венесуэле. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
От лесов до морей: зачем и как бизнес заботится об экологии Тренды, 13:41
Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно Политика, 13:39
Панарина признали второй звездой дня НХЛ после дубля в «Зимней классике» Спорт, 13:39
Чем известен Никалас Мадуро: главные факты из биографии 13:33
МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро Политика, 13:16
Министр обороны Венесуэлы заявил о готовности к сопротивлению США Политика, 13:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением из-за агрессии США Политика, 13:11
Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики» Спорт, 13:10
Как брендам пробиться через информационный шум при помощи контентаПодписка на РБК, 13:04
Минтранс напомнил о прекращении рейсов российских авиакомпаний в Каракас Политика, 13:03
Эксперты объяснили, что будет после ударов США по Венесуэле Политика, 13:02
«Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов Спорт, 12:59
CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта» Политика, 12:53