 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удары по Венесуэле⁠,
0

Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением из-за агрессии США

Сюжет
Удары по Венесуэле

Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением в связи с агрессией США в отношении страны, которое опубликовало в своем телеграм-канале.

«Целью этой атаки служит захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны», — говорится в заявлении.

По данным посольства России в Венесуэле, пострадавших россиян в результате атаки нет. Дипмиссия находится в постоянном контакте с местными властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны.

Трамп анонсировал пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

Ранее стало известно, что целями ударов по Венесуэле стали стратегические объекты — военные базы, парламент и мавзолей Уго Чавеса. Как заявил президент США Дональд Трамп, в Каракасе были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена и вывезены из страны. По данным CBS, захват производил спецназ ВС США «Дельта».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
атака посольство Каракас вторжение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Эксперты объяснили, что будет после ударов США по Венесуэле
Политика
Очевидцы рассказали об обстановке в Венесуэле после ударов США
Политика
Как выглядели ночные удары США по Венесуэле. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
От лесов до морей: зачем и как бизнес заботится об экологии Тренды, 13:41
Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно Политика, 13:39
Панарина признали второй звездой дня НХЛ после дубля в «Зимней классике» Спорт, 13:39
Чем известен Никалас Мадуро: главные факты из биографии 13:33
МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро Политика, 13:16
Министр обороны Венесуэлы заявил о готовности к сопротивлению США Политика, 13:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением из-за агрессии США Политика, 13:11
Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики» Спорт, 13:10
Как брендам пробиться через информационный шум при помощи контентаПодписка на РБК, 13:04
Минтранс напомнил о прекращении рейсов российских авиакомпаний в Каракас Политика, 13:03
Эксперты объяснили, что будет после ударов США по Венесуэле Политика, 13:02
«Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов Спорт, 12:59
CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта» Политика, 12:53