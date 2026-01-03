Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением из-за агрессии США

Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением в связи с агрессией США в отношении страны, которое опубликовало в своем телеграм-канале.

«Целью этой атаки служит захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны», — говорится в заявлении.

По данным посольства России в Венесуэле, пострадавших россиян в результате атаки нет. Дипмиссия находится в постоянном контакте с местными властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны.

Ранее стало известно, что целями ударов по Венесуэле стали стратегические объекты — военные базы, парламент и мавзолей Уго Чавеса. Как заявил президент США Дональд Трамп, в Каракасе были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена и вывезены из страны. По данным CBS, захват производил спецназ ВС США «Дельта».