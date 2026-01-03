МИД анонсировал скорое заявление в связи с событиями в Венесуэле
В ближайшее время МИД России сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы, сообщила РБК официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД Венесуэлы ранее сообщил о начале военной агрессии США против республики. Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле.
В столице страны Каракасе раздаются взрывы. Атаке подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэродром.
Российское посольство в Венесуэле не пострадало в результате взрывов, произошедших в Каракасе, сообщил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Сотрудники дипмиссии в полном составе продолжают выполнять государственные задачи, добавил он.
