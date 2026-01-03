 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удары по Венесуэле⁠,
0

МИД анонсировал скорое заявление в связи с событиями в Венесуэле

Сюжет
Удары по Венесуэле
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ближайшее время МИД России сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы, сообщила РБК официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД Венесуэлы ранее сообщил о начале военной агрессии США против республики. Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле.

CBS сообщил о приказе Трампа о нанесении ударов по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

В столице страны Каракасе раздаются взрывы. Атаке подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэродром.

Российское посольство в Венесуэле не пострадало в результате взрывов, произошедших в Каракасе, сообщил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Сотрудники дипмиссии в полном составе продолжают выполнять государственные задачи, добавил он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Венесуэла Каракас
Материалы по теме
Новые кадры взрывов в Венесуэле
Политика
CBS сообщил о приказе Трампа о нанесении ударов по Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как быстро выучить английский язык, если нет времени: 15 простых идей Образование, 12:35
Очевидцы рассказали об обстановке в Венесуэле после ударов США Политика, 12:32
Целями ударов США стали парламент и стратегические объекты в Венесуэле Политика, 12:29
Запрет англицизмов. Как не получить штраф в 2026 годуПодписка на РБК, 12:29
Трамп заявил, что США захватили президента Мадуро Политика, 12:25
Как выглядели ночные удары США по Венесуэле. Видео Политика, 12:00
NYT сообщила, что окружение Мадуро в безопасности на фоне ударов США Политика, 11:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Еда будущего: как технологии изменят то, что лежит у нас на тарелкеПодписка на РБК, 11:51
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизации Недвижимость, 11:51
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Ситуация на улицах Каракаса во время ударов США. Фоторепортаж Политика, 11:50 
Чем известен Никалас Мадуро: главные факты из биографии 11:48
Переехать ради учебы: почему в Москве все чаще выбирают жилье у вузов Недвижимость, 11:45
Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой Политика, 11:36