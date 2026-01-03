Новые кадры взрывов в Венесуэле
Взрывы в Венесуэле попали на видео
Появились новые кадры взрывов в Венесуэле. В ночь на 3 января в Каракасе раздалось минимум семь взрывов. МИД Венесуэлы заявил, что страна попала под военную агрессию США. Президент страны Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение.
