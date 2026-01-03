Посольство России не пострадало из-за взрывов в Каракасе

Российское посольство в Венесуэле не пострадало в результате взрывов, произошедших в Каракасе, сообщил посол России в республике, передает ТАСС.

Сотрудники посольства в полном составе продолжают выполнять государственные задачи, добавил дипломат.

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). CNN уточняет, что первый взрыв произошел примерно в 1:50 по местному времени (8:50 мск).

Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах города, передавало агентство Bloomberg. Reuters писал, что без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база.

Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле.