Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка привезут на лечение в Москву

Омбудсмен Георгиев: раненого в Хорлах ребенка доставят в Москву на лечение
Сюжет
Военная операция на Украине

Ребенка, пострадавшего при атаке на гостиницу в Хорлах Херсонской области, авиацией доставят на лечение в Москву, сообщил «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Он находится в критическом состоянии.

Как только врачи стабилизируют состояние несовершеннолетнего, его доставят в детский Центр имени Пирогова, пояснил он.

«Один из ударов пришелся прямо рядом с 12-летним ребенком. Ребенок сейчас в критическом состоянии. <...> У него и ранение головы, и ранения в туловище, и в брюшную полость», — сказал Георгиев.

Соцфонд сообщил о выплатах пострадавшим из-за удара ВСУ в Хорлах
Общество
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В результате атаки украинских дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщал Следственный комитет. В больницы с различными травмами доставили 31 раненого, среди них — пятеро несовершеннолетних, уточнило ведомство. 

По данным СК, всего в момент атаки в ночь на 1 января в здании находились не менее 100 человек. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Херсонская область Дети Москва омбудсмен
