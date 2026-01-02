 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Госдеп продлил рекомендацию для американцев срочно покинуть Россию

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Госдепартамент США подтвердил для России четвертый уровень опасности для путешествий и рекомендовал своим гражданам не посещать страну, а тем, кто в ней находится, «немедленно уехать». Рекомендация на сайте ведомства была обновлена 29 декабря 2025 года.

В качестве обстоятельств, вызывающих опасения американских властей, указаны продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной, «произвольное применение» российских законов, риски задержания и потенциальная угроза теракта.

Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию помощи американским гражданам в России, особенно за пределами Москвы. Посольство США в Москве сократило свой штат. Российские власти также ограничили поездки для сотрудников посольства. Все консульства США в России приостановили свою работу, включая консульские услуги», — говорится в уведомлении.

Впервые с призывом к своим гражданам покинуть Россию американские власти обратились в феврале 2022 года после начала конфликта. Аналогичную рекомендацию посольство США распространило после мобилизации в России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Госдепартамент США Россия путешествия угроза
Материалы по теме
Госдеп рассказал, что обсудили Лавров и Рубио по телефону
Политика
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
Политика
Литва лишила 145 россиян ВНЖ из-за поездок в Россию и Белоруссию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как тренды кибербезопасности меняют стратегии и инвестиции бизнеса Отрасли, 16:28
На границе России и Грузии машины встали в длинные пробки. Видео Общество, 16:23
Москва меняется на глазах: какое жилье заменит советские хрущевки Стиль, 16:19
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток Спорт, 16:10
ИИ-агенты и эффект в цифрах: главные тренды финтеха в 2025 году Тренды, 16:00
Как практики ESG становятся фундаментом технологического суверенитета Отрасли, 15:50
«Все стало красным»: очевидцы рассказали РБК о пожаре в баре в Швейцарии
РАДИО
 Общество, 15:38
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
7 мифов об антивозрастном уходе: что на самом деле нужно вашей коже Стиль, 15:35
Дани Алвес стал совладельцем аутсайдера третьего дивизиона Португалии Спорт, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Российский призер юношеских Игр рассказал о трех операциях на коленях Спорт, 15:20
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Пострадавшая женщина от атаки в Херсонской области скончалась в больнице Общество, 15:17
Как бизнес букмекеров адаптируется к новым условиям рынка Спорт, 14:44