В аэропортах Москвы приостановили полеты на фоне атаки дронов

В московском аэропорту Домодедово и подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, указали в ведомстве.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех дронах, которые системы ПВО сбили на подлете к столице. Позже были уничтожены еще три, рассказал столичный мэр. Спустя 20 минут он сообщил о пяти уничтоженных дронах.

В 20:08 мск Росавиация сообщила, что в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Кроме того, прием и отправку рейс приостановили в аэропорту Внуково.

В ночь на 1 января системы ПВО сбили девять беспилотников, летевших на столицу, рассказывал Собянин. Минобороны в утреннем сообщении уточняло, что всего над Московским регионом уничтожили 12 дронов.

