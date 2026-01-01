 Перейти к основному контенту
0

В аэропортах Москвы приостановили полеты на фоне атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московском аэропорту Домодедово и подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, указали в ведомстве.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех дронах, которые системы ПВО сбили на подлете к столице. Позже были уничтожены еще три, рассказал столичный мэр. Спустя 20 минут он сообщил о пяти уничтоженных дронах.

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 11
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В 20:08 мск Росавиация сообщила, что в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Кроме того, прием и отправку рейс приостановили в аэропорту Внуково.

В ночь на 1 января системы ПВО сбили девять беспилотников, летевших на столицу, рассказывал Собянин. Минобороны в утреннем сообщении уточняло, что всего над Московским регионом уничтожили 12 дронов.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Домодедово Жуковский
