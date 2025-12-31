Аэропорт Саратова ограничил полеты

Фото: gagarin.airport / VK

Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что ограничения были введены из соображений безопасности, российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.

Позднее, в 17:18 мск, он рассказал об ограничениях в аэропорту Самары, в 17:26 мск — Пензы.

В течение 31 декабря ограничительные меры также были введены в Калуге, Иваново, Краснодаре, Геленджике и Ярославле. На момент подготовки материала эти аэропорты работают в штатном режиме.