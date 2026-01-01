В розыгрыше «Русского лото» три человека разделили приз в 1 млрд руб.

В новогоднем розыгрыше «Русского лото» три человека разделили приз в 1 млрд руб.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В новогоднем тираже «Русского лото» главный приз «Новогодний миллиард» был разделен между тремя победителями, сообщили РБК в пресс-службе «Столото». Каждый из них получил по 333 333 333 руб.

По предварительным данным, выигрышные билеты были куплены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. Миллиардный приз разыграли на 31 ходу второго тура.

Дополнительный приз в 100 млн руб. достался обладателю билета из Липецкой области, купленного в составе подарочного набора. Еще 98 участников из разных регионов выиграли по 1 млн руб. 78 человек, закрывшие все числа на 65 ходу, разделили оставшиеся 2 млн руб., получив по 25 641 руб.

Всего в тираже было разыграно 4 247 063 723 руб. — это новый рекорд по общей сумме выигрышей для одного тиража государственных лотерей в России, заявили в пресс-службе. Предыдущий рекорд (3,65 млрд руб.) был установлен 1 января 2025 года. Общее число выигрышных билетов превысило 14,7 млн.

Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года. В прошлом году миллиард в новогодней лотерее выиграл билет, приобретенный по номеру телефона, зарегистрированному в Сахалинской области.