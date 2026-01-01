 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В розыгрыше «Русского лото» три человека разделили приз в 1 млрд руб.

В новогоднем розыгрыше «Русского лото» три человека разделили приз в 1 млрд руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В новогоднем тираже «Русского лото» главный приз «Новогодний миллиард» был разделен между тремя победителями, сообщили РБК в пресс-службе «Столото». Каждый из них получил по 333 333 333 руб.

По предварительным данным, выигрышные билеты были куплены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. Миллиардный приз разыграли на 31 ходу второго тура.

Дополнительный приз в 100 млн руб. достался обладателю билета из Липецкой области, купленного в составе подарочного набора. Еще 98 участников из разных регионов выиграли по 1 млн руб. 78 человек, закрывшие все числа на 65 ходу, разделили оставшиеся 2 млн руб., получив по 25 641 руб.

Американец выиграл более $1,8 млрд в лотерею
Общество
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Всего в тираже было разыграно 4 247 063 723 руб. — это новый рекорд по общей сумме выигрышей для одного тиража государственных лотерей в России, заявили в пресс-службе. Предыдущий рекорд (3,65 млрд руб.) был установлен 1 января 2025 года. Общее число выигрышных билетов превысило 14,7 млн.

Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года. В прошлом году миллиард в новогодней лотерее выиграл билет, приобретенный по номеру телефона, зарегистрированному в Сахалинской области.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Александра Хмурковская Александра Хмурковская
лотерея приз миллиард «Столото» Новый год
Материалы по теме
Американец выиграл более $1,8 млрд в лотерею
Общество
Жительница Орловской области выиграла в лотерее ₽120 млн
Общество
Москвичка выиграла 15 млн рублей в лотерею, доверившись гороскопу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В розыгрыше «Русского лото» три человека разделили приз в 1 млрд руб. Общество, 18:43
При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек Общество, 18:25
Как мир встретил Новый год. Фоторепортаж Общество, 17:57 
В Сочи объявили угрозу атаки дронов Политика, 17:52
На предприятии в Калужской области возник пожар после атаки дрона Политика, 17:41
Украина получила и поставила на вооружение еще два ЗРК Patriot Политика, 17:31
Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео Общество, 17:13
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик Общество, 17:02
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте Общество, 16:58
В России начали выдавать чеки с новым НДС Бизнес, 16:56
В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов Общество, 16:51
Буданов объявил Капустина живым после сообщения РДК о его гибели Политика, 16:37
Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни Общество, 16:08
Видеоитоги от Когана, Голубова и Зубика: доходы-2025 и идеи на 2026 годПодписка на РБК, 15:55 