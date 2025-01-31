Выигравший миллиард в лотерею россиянин вышел на связь
Четвертый победитель розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» обратился за оформлением приза к распространителю лотерейных билетов «Столото». Об этом РБК сообщили в организации.
В пресс-релизе указали, что победитель направил все необходимые документы по почте.
«Напомним, что победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение. Если после завершения всех формальностей победитель «Новогоднего миллиарда» — 2025 захочет рассказать общественности свою историю победы, мы обязательно ею поделимся», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.
Лотерейный тираж года «Русского лото» «Новогодний миллиард» состоялся 1 января 2025 года. По его итогам появился четвертый лотерейный миллиардер и 90 новых лотерейных миллионеров. Билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Всего выигрышными стали почти 12 млн билетов, в праздничном тираже было разыграно 3,652 млрд руб., уточнили в компании.
О победе в лотерее этого россиянина лотерейный центр сообщил 1 января. «По предварительным данным, билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области», — сообщили в компании «Столото».
Еще 90 человек выиграли суммы в размере больше 1 млн руб., а 81 человек — призы в 123 тыс. 457 руб., уточнили в компании.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»