Выигравший миллиард в лотерею россиянин вышел на связь

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Четвертый победитель розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» обратился за оформлением приза к распространителю лотерейных билетов «Столото». Об этом РБК сообщили в организации.

В пресс-релизе указали, что победитель направил все необходимые документы по почте.

«Напомним, что победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение. Если после завершения всех формальностей победитель «Новогоднего миллиарда» — 2025 захочет рассказать общественности свою историю победы, мы обязательно ею поделимся», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Лотерейный тираж года «Русского лото» «Новогодний миллиард» состоялся 1 января 2025 года. По его итогам появился четвертый лотерейный миллиардер и 90 новых лотерейных миллионеров. Билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Всего выигрышными стали почти 12 млн билетов, в праздничном тираже было разыграно 3,652 млрд руб., уточнили в компании.

О победе в лотерее этого россиянина лотерейный центр сообщил 1 января. «По предварительным данным, билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области», — сообщили в компании «Столото».

Еще 90 человек выиграли суммы в размере больше 1 млн руб., а 81 человек — призы в 123 тыс. 457 руб., уточнили в компании.