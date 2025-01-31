 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Общество ,  
0 

Выигравший миллиард в лотерею россиянин вышел на связь

«Столото»: выигравший миллиард в лотерею россиянин вышел на связь
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Четвертый победитель розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» обратился за оформлением приза к распространителю лотерейных билетов «Столото». Об этом РБК сообщили в организации.

В пресс-релизе указали, что победитель направил все необходимые документы по почте.

«Напомним, что победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение. Если после завершения всех формальностей победитель «Новогоднего миллиарда» — 2025 захочет рассказать общественности свою историю победы, мы обязательно ею поделимся», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Лотерейный тираж года «Русского лото» «Новогодний миллиард» состоялся 1 января 2025 года. По его итогам появился четвертый лотерейный миллиардер и 90 новых лотерейных миллионеров. Билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Всего выигрышными стали почти 12 млн билетов, в праздничном тираже было разыграно 3,652 млрд руб., уточнили в компании.

Россиянин выиграл в лотерею ₽1 млрд
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

О победе в лотерее этого россиянина лотерейный центр сообщил 1 января. «По предварительным данным, билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области», — сообщили в компании «Столото».

Еще 90 человек выиграли суммы в размере больше 1 млн руб., а 81 человек — призы в 123 тыс. 457 руб., уточнили в компании.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Теги
лотерея миллиардер выигрыш


 

Материалы по теме
Продажи лотерейных билетов в России за год выросли на 30%
Технологии и медиа
Победительницей новогодней лотереи оказалась домохозяйка из ХМАО
Общество
Россиянин выиграл в лотерею ₽1 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
Роспотребнадзор вновь назвал рыбу в Черном море пригодной для пищиОбщество, 10:55
«Спартак» достиг принципиальной договоренности о переходе вратаря ЦСКАСпорт, 10:55
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 10:45
Главу РАЭК арестовали по наркотической статьеОбщество, 10:45
FT узнала о строительстве военного центра в Китае крупнее ПентагонаПолитика, 10:37
Двое российских вратарей стали звездами дня в НХЛ после «сухих» матчейСпорт, 10:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
В авиакатастрофе погибли российские фигуристы. Чем они известныСпорт, 10:33
40% продуктов в России проваливаются: почему так происходитPro, 10:30
Синоптики спрогнозировали снег в Москве на следующей неделеГород, 10:29
Основной владелец Ашинского метзавода выкупит акции у миноритариевИнвестиции, 10:27
Вертолет привлекли к тушению пожара в хостеле на окраине МосквыОбщество, 10:27
«Группа Астра» использовала часть квазиказначейских акцийИнвестиции, 10:22
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 18 шайбСпорт, 10:21