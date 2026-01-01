Российские военные сбили украинский Су-27

Украинский истребитель Су-27 (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Российские военные сбили в зоне спецоперации самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны.

Также, по данным ведомства, за сутки российские войска поразили объекты энергетики, склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников. Кроме того, были уничтожены управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников.

Су-27 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ «Сухой» в 1970-х. Оснащен парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31Ф, способен нести как ракеты класса «воздух — воздух», так и «воздух — земля».

Также ведомство отчиталось, что подразделения группировки «Север» ударили по двум егерским бригадам ВСУ и бригадам теробороны в районах Кондратовки, Храповщины, Новой Сечи, Хотени и Рыжевки Сумской области. На Харьковском направлении ВС России нанесли поражения подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ. Украинские силы потеряли до 190 военных, 11 автомобилей и два склада материальных средств.

Материал дополняется