Военная операция на Украине
Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Минобороны России: системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель Су-27
Истребитель Су-27 (Фото: Global Look Press )

Системы российской противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно официальной сводке, помимо самолета и дронов средствами ПВО были перехвачены четыре крылатые ракеты, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиационные бомбы.

Минобороны сообщило о 13 сбитых за утро беспилотниках
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Также Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях. Подразделения группировки «Восток» установили контроль над селом Павловка в Запорожской области, расположенном на восточном берегу реки Янчур. На другом направлении, в Днепропетровской области, та же группировка заняла село Ивановка, находящееся на северном берегу реки Волчья вблизи границы с ДНР.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минобороны Су-27 истребитель ПВО
