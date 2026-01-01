Более 100 тыс. человек в Волынской области остались без электричества
Более 100 тыс. жителей Волынской области Украины остались без света из-за повреждений объектов критической инфраструктуры и пожаров. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Рудницкий.
«По информации «Волыньоблэнерго», отключен 103 341 абонент», — написал он в своем телеграм-канале.
Также Рудницкий сообщал, что в Луцком, Камин-Каширском районах и Ковеле звучала воздушная тревога. Он призывал граждан укрыться в безопасных местах.
30 декабря без света остались 117,1 тыс. человек в Запорожской области, сообщал губернатор Евгений Балицкий. Это произошло после более чем 20 ударов ВСУ по энергетической системе региона.
