Рудницкий: более 100 тыс. человек в Волынской области остались без электричества

Фото: dsns_telegram / Telegram

Более 100 тыс. жителей Волынской области Украины остались без света из-за повреждений объектов критической инфраструктуры и пожаров. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Рудницкий.

«По информации «Волыньоблэнерго», отключен 103 341 абонент», — написал он в своем телеграм-канале.

Также Рудницкий сообщал, что в Луцком, Камин-Каширском районах и Ковеле звучала воздушная тревога. Он призывал граждан укрыться в безопасных местах.

30 декабря без света остались 117,1 тыс. человек в Запорожской области, сообщал губернатор Евгений Балицкий. Это произошло после более чем 20 ударов ВСУ по энергетической системе региона.