Общество⁠,
0

Телеведущего Евгения Киселева заочно арестовали в России

Телеведущего Евгения Киселева заочно арестовали и объявили в розыск
Евгений Киселев
Евгений Киселев (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Бывший российский телеведущий и журналист Евгений Киселев (признан Минюстом иностранным агентом), заочно арестован и объявлен в международный розыск. Материалы, в которых говорится об объявлении Киселева Е. А. в международный розыск и заочном аресте, опубликованы в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил «РИА Новости», что речь идет именно о телеведущем.

Из документов следует, что дело возбуждено по ч.1 ст. 205.4 УК (создание террористического сообщества, лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное). Басманный суд избрал в отношении Киселева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции, свидетельствует картотека. В международный розыск он был объявлен 17 октября 2025 года.

МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева
Политика
Евгений Киселев

Минюст России включил Киселева в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В ведомстве тогда отмечали, что журналист «осуществлял политическую деятельность», а в качестве иностранного источника финансирования была указана Украина. Позднее, в 2024 году, Росфинмониторинг внес Киселева в перечень террористов и экстремистов.

Журналистку Ксению Ларину объявили в розыск
Общество
Ксения Ларина

Карьера Евгения Киселева началась в советское время, а пик популярности в России пришелся на 1990–2000-е годы. Он был ведущим и автором программ на НТВ, ТНТ и ТВ-6. В 2008 году Киселев переехал на Украину, где продолжил работу на телевидении. Он имеет в этой стране вид на жительство, после переезда стал вести авторскую программу «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

После начала российской спецоперации Киселев высказывал в соцсетях, включая Facebook (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), критику действий российских властей. В конце февраля 2022 года журналист присоединился к Антивоенному комитету (Генпрокуратура России признала его нежелательным).

В 2016 году Евгений Киселев сообщал, что в отношении него в России было возбуждено уголовное дело. Причиной стали его публичные высказывания в поддержку Надежды Савченко — бывшей военнослужащей Вооруженных сил Украины, участвовавшей в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году.

В России Савченко была осуждена и приговорена к 22 годам лишения свободы за убийство журналистов ВГТРК на Донбассе. Однако в мае 2016 года президент Владимир Путин ее помиловал. 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
арест розыск уголовное дело Евгений Киселев
