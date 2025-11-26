Журналистку Ксению Ларину объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналистку Ксению Ларину (признана Минюстом иноагентом), настоящее имя — Оксана Баршева) по уголовной статье, о чем сообщается в базе ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке в базе розыска. По какой статье разыскивается Ларина, не уточняется.
Минюст внес Ларину в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Журналистка известна как обозреватель, автор и ведущая программ на радиостанции «Эхо Москвы», где она работала с 1991 по 2022 год.
В сентябре в отношении Лариной возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Дважды за 2025 год ее привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Она не использовала плашку, в которой уточняется, что Ларина является иноагентом.
В октябре прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении журналистки уголовное дело о призывах к терактам. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 62-летней Оксаны Баршевой», — говорится в сообщении ведомства.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили