Журналистку Ксению Ларину объявили в розыск

Ксения Ларина (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

МВД России объявило в розыск журналистку Ксению Ларину (признана Минюстом иноагентом), настоящее имя — Оксана Баршева) по уголовной статье, о чем сообщается в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке в базе розыска. По какой статье разыскивается Ларина, не уточняется.

Минюст внес Ларину в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Журналистка известна как обозреватель, автор и ведущая программ на радиостанции «Эхо Москвы», где она работала с 1991 по 2022 год.

В сентябре в отношении Лариной возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Дважды за 2025 год ее привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Она не использовала плашку, в которой уточняется, что Ларина является иноагентом.

В октябре прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении журналистки уголовное дело о призывах к терактам. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 62-летней Оксаны Баршевой», — говорится в сообщении ведомства.