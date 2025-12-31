 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над восемью регионами России за день сбили 53 дрона

Минобороны: над восемью регионами России за день сбили 53 дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Россией с 08:00 до 23:00 мск перехвачены и сбиты 53 беспилотника, заявило Минобороны в телеграм-канале.

Большинство из них, 40, уничтожено над Брянской областью. Еще пять перехватили над Воронежской, по два — над Белгородской и Орловской, по одному — над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями.

За сутки над Россией сбили 371 беспилотник
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В течение прошедшей ночи было перехвачено и сбито 86 дронов, большая часть из них, 56 БПЛА, — над акваторией Черного моря.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны беспилотники
