Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В России вырос размер МРОТ Финансы, 00:35
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву Политика, 00:32
Призыв в армию стал круглогодичным Политика, 00:07
В России выросла ставка НДС Экономика, 00:02
Аэропорт Домодедово ограничил прием и отправку рейсов Политика, 00:01
В России поднялась минимальная цена на водку Вино, 00:01
Минфин напомнил, как посчитают налог на доход по вкладам в 2026 году Инвестиции, 00:00
Новогоднее поздравление Путина. Видео Общество, 31 дек 2025, 23:53
Над восемью регионами России за день сбили 53 дрона Политика, 31 дек 2025, 23:49
Аэропорт Ижевска приостановил рейсы Политика, 31 дек 2025, 23:18
Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля Политика, 31 дек 2025, 22:53
Единственный НПЗ сербской NIS возобновит работу Политика, 31 дек 2025, 22:24
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил прием и отправку самолетов Политика, 31 дек 2025, 21:43
Более 50 поездов задержаны из-за аномальных снегопадов на Кубани Общество, 31 дек 2025, 21:30