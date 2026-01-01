Орбан назвал главный вопрос 2026 года

Орбан: главный вопрос 2026 года — смогут ли США заключить мир с Россией без ЕС

Главный вопрос 2026 года заключается в том, смогут ли США заключить мир с Россией без участия Европы, считает премьер Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Magyar Nemzet.

Он назвал западный мир разделенным: американцы действуют иначе, чем европейцы. Венгрия, по его словам, поддерживает мирную политику Соединенных Штатов. По мнению Орбана, если Вашингтон достигнет соглашения с Москвой, российский рынок откроется для его страны.

Премьер отметил, что, когда Дональд Трамп выиграл выборы, многие рассчитывали на то, что он завоюет расположение европейцев и положит конец конфликту на Украине. «Мы тоже строили на этом свои планы, но этого не произошло», — подчеркнул он.

Для Венгрии это означало, что ей нужно было решить, на чью сторону встать: поддержать ли американские мирные усилия или «военные планы Брюсселя».

«2026 год станет годом принятия решения о войне», — считает премьер.

Венгрия достаточно сильна, чтобы «остаться вне войны», подчеркнул он.

Ранее Орбан не исключил, что 2025-й станет последним годом мира для европейцев. По его словам, сегодня в Европе существуют два лагеря: «партия войны и партия мира». «В настоящий момент силы партии войны находятся в преимуществе. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира», — считает он.