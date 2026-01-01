 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан назвал главный вопрос 2026 года

Орбан: главный вопрос 2026 года — смогут ли США заключить мир с Россией без ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине

Главный вопрос 2026 года заключается в том, смогут ли США заключить мир с Россией без участия Европы, считает премьер Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Magyar Nemzet.

Он назвал западный мир разделенным: американцы действуют иначе, чем европейцы. Венгрия, по его словам, поддерживает мирную политику Соединенных Штатов. По мнению Орбана, если Вашингтон достигнет соглашения с Москвой, российский рынок откроется для его страны.

Премьер отметил, что, когда Дональд Трамп выиграл выборы, многие рассчитывали на то, что он завоюет расположение европейцев и положит конец конфликту на Украине. «Мы тоже строили на этом свои планы, но этого не произошло», — подчеркнул он.

Для Венгрии это означало, что ей нужно было решить, на чью сторону встать: поддержать ли американские мирные усилия или «военные планы Брюсселя».

«2026 год станет годом принятия решения о войне», — считает премьер.

Орбан заявил, что санкции против России ударили по Европе вместо Москвы
Политика
Виктор Орбан

Венгрия достаточно сильна, чтобы «остаться вне войны», подчеркнул он.

Ранее Орбан не исключил, что 2025-й станет последним годом мира для европейцев. По его словам, сегодня в Европе существуют два лагеря: «партия войны и партия мира». «В настоящий момент силы партии войны находятся в преимуществе. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира», — считает он.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Виктор Орбан конфликт на Украине США Европа
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
