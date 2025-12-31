NYT узнала о восхищении Трампа из-за парада в Москве
Россия «выглядит непобедимой», заявил американский президент Дональд Трамп своим помощникам при виде кадров парада Победы 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает The New York Times.
Как пишет газета, Трамп всегда был убежден, что при заключении сделок преимущество всегда на стороне сильнейшего.
В 2025 году ежегодный парад Победы в Москве продлился около двух часов. В нем приняли участие около 11,5 тыс. военнослужащих, а завершился он пролетом авиации над Красной площадью. Мероприятие посетили более 20 лидеров иностранных государств.
В тот день Трамп обменялся с президентом России Владимиром Путиным поздравлениями, а в ноябре рассказал, что смотрел, как в России отмечают праздник, и заявил, что в США «тоже должен быть День Победы».
Трамп провел собственный военный парад в Вашингтоне 15 июня, дата совпала с днем 250-летия армии США и днем рождения президента.
11 мая, после того как Путин выступил с обращением возобновить прямые переговоры в Стамбуле, Трамп призвал Украину «немедленно согласиться».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах