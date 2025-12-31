 Перейти к основному контенту
NYT узнала о восхищении Трампа из-за парада в Москве

NYT: Трамп сказал, что Россия благодаря параду Победы выглядит «непобедимой»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия «выглядит непобедимой», заявил американский президент Дональд Трамп своим помощникам при виде кадров парада Победы 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет газета, Трамп всегда был убежден, что при заключении сделок преимущество всегда на стороне сильнейшего.

В 2025 году ежегодный парад Победы в Москве продлился около двух часов. В нем приняли участие около 11,5 тыс. военнослужащих, а завершился он пролетом авиации над Красной площадью. Мероприятие посетили более 20 лидеров иностранных государств.

Торжественные мероприятия на День Победы в Москве
Общество
Фото:Иван Секретарев / РИА Новости / Reuters

В тот день Трамп обменялся с президентом России Владимиром Путиным поздравлениями, а в ноябре рассказал, что смотрел, как в России отмечают праздник, и заявил, что в США «тоже должен быть День Победы».

Трамп провел собственный военный парад в Вашингтоне 15 июня, дата совпала с днем 250-летия армии США и днем рождения президента.

11 мая, после того как Путин выступил с обращением возобновить прямые переговоры в Стамбуле, Трамп призвал Украину «немедленно согласиться».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

