Политика⁠,
0

Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что смотрел празднование Дня Победы в России. В этом республиканец признался в ходе церемонии празднования Дня ветеранов в США.

«Когда я видел, как другие страны празднуют День Победы, я смотрел на это. Я смотрел на Великобританию. Я смотрел на Россию. Они праздновали День Победы... и я сказал: «У нас тоже должен быть День Победы». В нашей стране об этом никто даже не говорил», — сказал Трамп.

Как отпраздновали День Победы в городах России и мира. Фотогалерея
Фотогалерея 

В начале мая американский президент объявил днями Победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая соответственно, призвав граждан США начать «праздновать наши победы».

9 мая Трамп обменялся с российским коллегой Владимиром Путиным поздравлениями по случаю 80-й годовщины Дня Победы.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
