Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что смотрел празднование Дня Победы в России. В этом республиканец признался в ходе церемонии празднования Дня ветеранов в США.

«Когда я видел, как другие страны празднуют День Победы, я смотрел на это. Я смотрел на Великобританию. Я смотрел на Россию. Они праздновали День Победы... и я сказал: «У нас тоже должен быть День Победы». В нашей стране об этом никто даже не говорил», — сказал Трамп.

В начале мая американский президент объявил днями Победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая соответственно, призвав граждан США начать «праздновать наши победы».

9 мая Трамп обменялся с российским коллегой Владимиром Путиным поздравлениями по случаю 80-й годовщины Дня Победы.