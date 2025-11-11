Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что смотрел празднование Дня Победы в России. В этом республиканец признался в ходе церемонии празднования Дня ветеранов в США.
«Когда я видел, как другие страны празднуют День Победы, я смотрел на это. Я смотрел на Великобританию. Я смотрел на Россию. Они праздновали День Победы... и я сказал: «У нас тоже должен быть День Победы». В нашей стране об этом никто даже не говорил», — сказал Трамп.
В начале мая американский президент объявил днями Победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая соответственно, призвав граждан США начать «праздновать наши победы».
9 мая Трамп обменялся с российским коллегой Владимиром Путиным поздравлениями по случаю 80-й годовщины Дня Победы.
