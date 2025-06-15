Трамп принял военный парад в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили военный парад в Вашингтоне, сообщает AP.
Шествие проходило на фоне протестов по всей стране против Трампа под названием «No Kings» («Нет королям»). Мероприятие приурочено к 250-летию армии США. При этом оно совпало с днем рождения самого президента, которому исполнилось 79 лет.
Трамп отдал честь проходившим мимо него военным.
В параде приняли участие более 6,6 тыс. военнослужащих, почти 130 танков, в том числе M1 Abrams, и 50 вертолетов. На нем также была представлена техника Второй мировой войны — от танков Sherman до бомбардировщиков B-25.
Американский лидер задумал провести большой парад еще во время своего первого срока после того, как увидел шествие в Париже по случаю Дня взятия Бастилии в 2017 году, отмечает AP.
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