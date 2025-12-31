Губернатор Калужской области рассказал о деталях отражения атаки дронов

Силы ПВО сбили 14 дронов над шестью муниципальными округами, а также над окраинами Обнинска и Калуги за три часа, сообщает глава Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале.

Беспилотники были сбиты в период с 20:00 до 23:00 над территориями Барятинского, Бабынинского, Боровского, Кировского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги.

Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны отчитывалось ранее о перехвате 27 беспилотников самолетного типа с 20:00 до 23:00 мск 30 декабря, в том числе об уничтожении 14 дронов над Калужской областью. На этом фоне в аэропорту Калуги вводили ограничения на полеты. Мера действовала с 16:48 мск 30 декабря по 5:15 мск 31 декабря.