Военная операция на Украине⁠,
Военные сбили 40 БПЛА над Калужской областью за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили 40 дронов над Калужской областью за ночь 11 декабря, сообщает губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 40 БПЛА над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что никто не пострадал, разрушений также нет.

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты
Политика

Утром 10 декабря в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, которые сняли только утром 11 декабря. Всего они действовали без малого 26 часов, с 6:19 по 7:57 мск. Но уже в 8:08 11 декабря полеты в калужском воздушном хабе вновь приостановили.

В течение утра, дня и вечера 10 декабря Шапша также сообщал о перехвате военными дронов над регионом. Так, в период с 20:00 до 23:40 силы ПВО сбили шесть беспилотников над территориями Кировского, Людиновского муниципальных округов и Калуги.

Минобороны утром 11 декабря сообщило о перехвате 287 БПЛА над Россией за ночь.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Калужская область дроны Владислав Шапша
