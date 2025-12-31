 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Ограничения на полеты в аэропорту Калуги действовали более 12 часов

Росавиация: в аэропортах Калуги и Геленджика сняли ограничения на полеты
Военная операция на Украине

В аэропортах Геленджика и Калуги (Грабцево) сняли временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росаваиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В воздушном хабе Геленджика продолжает действовать NOTAM — регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

В Туапсе после атаки дронов произошел пожар на НПЗ
Политика

Ограничения на полеты в аэропорту Калуги были введены в 16:48 мск 30 декабря, а сняты — в 5:15 мск 31 декабря. Таким образом, они действовали более 12 часов. В аэропорту Геленджика запрет на полеты продержался более пяти часов — с 23:48 мск 30 декабря.

На момент подготовки материала ограничения на прием и отправку рейсов продолжают действовать в аэропорту Иваново.

