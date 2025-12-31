 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Подмосковье полностью восстановили подачу электричества после аварии

Специалисты в полном объему восстановили подачу электричества на юго-востоке Подмосковья, прекратившееся вечером 30 декабря в связи с автоматическим отключением на подстанции. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Московский регион» в телеграм-канале.

Свет потребителям возвращали поэтапно, были задействованы 22 бригады энергетиков (65 специалистов) и 22 единицы спецтехники. При дополнительном осмотре эксперты обнаружили «повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания».

На время работ электричество подавалось за счет 94 резервных источников электроснабжения. В филиале «Южные электрические сети» вводили особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств.

Около 70% абонентов в Подмосковье вернули свет после аварии
Общество

В данный момент продолжаются работы по возобновлению электроснабжения потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях, добавили в компании. 

Корреспондент РБК передает, что в части СНТ в Раменском районе энергоснабжения по-прежнему нет. 

Отключение электричества произошло вечером 30 декабря в Раменском и ряде соседних городов Подмосковья (Жуковский, Лыткарино). Причиной стало технологическое нарушение на питающем центре в Донино — выгорание шины.

К 2:00 мск было восстановлено энергоснабжение около 70% абонентов.

