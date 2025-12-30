Жители Раменского остались без света из-за аварии

По данным администрации города, на питающем центре зафиксировали выгорание шины, что стало причиной временного отсутствия света. Ориентировочное время завершения восстановительных работ составляет два часа

В подмосковном Раменском временно отсутствует свет, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«На питающем центре в Донино зафиксировано технологическое нарушение — выгорание шины. Это стало причиной временного отсутствия света», — говорится в сообщении.

Выгорание шины — это повреждение, при котором нулевые провода греются, а затем оплавляются под воздействием температуры. Это может произойти в местах соединения — в распределительных коробках, на шинах нуля в электрощитах, в местах подключения к счетчику.

Потребителей переключают на резервные источники питания. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — два часа. Оставшиеся участки сетей будут ремонтировать, уточнила администрация.

В пресс-службе Россетей Московской области РБК сообщили, что энергетики восстанавливают электроснабжение части потребителей Жуковского, Лыткарино и Раменского в Подмосковье. К работам привлекли также четыре единицы спецтехники, работники проводят осмотр поврежденного электрооборудования.

«30 декабря 2025 года в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение части потребителей в городах Жуковский, Лыткарино, Раменское в Подмосковье. <...> До конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме», — говорится в сообщении.

На период проведения аварийно-восстановительных работ в филиале «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» ввели особый режим работы. Он предполагает «мобилизацию всех доступных сил и средств».

Кадры обесточенного Раменского опубликовал телеграм-канал «Осторожно Москва». По его данным, в местных чатах пишут, что электроэнергии нет в десятках домах, также обесточены уличные фонари.

Канал писал, что предварительной причиной аварии стал сгоревший фидер — электрическая линия или кабель, который передает электроэнергию от подстанции или распределительного пункта к конечным потребителям.

На 1 декабря 2025 года в Раменском проживают 121 908 человек.

До 2022 года в деревне Донино работала только одна подстанция, находящаяся в зоне ответственности компании. От потребителей периодически поступали жалобы на перепады напряжения в сетях. Для разгрузки действующей электроустановки в деревне в декабре 2022 года была построена еще одна трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА. Тогда от нее было запитано около 50 частных домовладений.