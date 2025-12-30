 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Жители Раменского остались без света из-за аварии

По данным администрации города, на питающем центре зафиксировали выгорание шины, что стало причиной временного отсутствия света. Ориентировочное время завершения восстановительных работ составляет два часа

Жители Раменского остались без света из-за аварии
Video

В подмосковном Раменском временно отсутствует свет, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«На питающем центре в Донино зафиксировано технологическое нарушение — выгорание шины. Это стало причиной временного отсутствия света», — говорится в сообщении.

Выгорание шины — это повреждение, при котором нулевые провода греются, а затем оплавляются под воздействием температуры. Это может произойти в местах соединения — в распределительных коробках, на шинах нуля в электрощитах, в местах подключения к счетчику.

Потребителей переключают на резервные источники питания. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — два часа. Оставшиеся участки сетей будут ремонтировать, уточнила администрация.

В пресс-службе Россетей Московской области РБК сообщили, что энергетики восстанавливают электроснабжение части потребителей Жуковского, Лыткарино и Раменского в Подмосковье. К работам привлекли также четыре единицы спецтехники, работники проводят осмотр поврежденного электрооборудования.

«30 декабря 2025 года в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение части потребителей в городах Жуковский, Лыткарино, Раменское в Подмосковье. <...> До конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме», — говорится в сообщении.

На период проведения аварийно-восстановительных работ в филиале «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» ввели особый режим работы. Он предполагает «мобилизацию всех доступных сил и средств».

Кадры обесточенного Раменского опубликовал телеграм-канал «Осторожно Москва». По его данным, в местных чатах пишут, что электроэнергии нет в десятках домах, также обесточены уличные фонари.

Канал писал, что предварительной причиной аварии стал сгоревший фидер — электрическая линия или кабель, который передает электроэнергию от подстанции или распределительного пункта к конечным потребителям.

На 1 декабря 2025 года в Раменском проживают 121 908 человек.

После атаки ВСУ около 5 тыс. жителей Курской области остались без света
Политика

До 2022 года в деревне Донино работала только одна подстанция, находящаяся в зоне ответственности компании. От потребителей периодически поступали жалобы на перепады напряжения в сетях. Для разгрузки действующей электроустановки в деревне в декабре 2022 года была построена еще одна трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА. Тогда от нее было запитано около 50 частных домовладений.

