Общество⁠,
0

Около 70% абонентов в Подмосковье вернули свет после аварии

Специалисты восстановили электроснабжение 70% потребителей на Юго-Востоке Подмосковья, обесточенных вечером 30 декабря после автоматического отключения на подстанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Россети Московский регион».

«Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение порядка 70% потребителей на Юго-Востоке Подмосковья, обесточенных накануне вечером в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ», — говорится в сообщении.

При осмотре на подстанции эксперты обнаружили повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания.

Жители Раменского остались без света из-за аварии
Общество

Для подключения оставшихся потребителей задействованы 75 дополнительных резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

«На период восстановительных работ в филиале «Южные электрические сети» введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств», — добавили в компании.

Вечером 30 декабря в Раменском и ряде соседних городов Подмосковья произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения на питающем центре в Донино — выгорания шины. В пресс-службе Россетей Московской области РБК сообщили, что без света остались жители Жуковского, Лыткарино и Раменского.

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Софья Полковникова
Подмосковье электроэнергия Россети
