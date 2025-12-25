Власти Петербурга допустили ограничения мобильного интернета в Новый год

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Мобильный интернет в Санкт-Петербурге могут замедлить в новогоднюю ночь. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин.

«Вполне возможно, что будет ограничение именно сети Интернет. Мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немного замедлит свою работу непосредственно в зоне проведения мероприятий», — ответил Равин на вопрос журналистки.

Также чиновник не исключил затруднения в работе мобильной связи в местах массового скопления людей. Однако это связано «в том числе с перегрузкой сотовых сетей», пояснил Равин.

«На самом деле в новогоднюю ночь мы ничего подобного не ожидаем», — добавил он.

Кроме того, в центре Петербурга, как и в 2024 году, не будет праздничного фейерверка в честь Нового года. По словам Равина, решение принято в целях безопасности.

Ранее синоптик рассказал, что в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в период январских праздников в Санкт-Петербурге будет морозная и снежная погода.