 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти Петербурга допустили ограничения мобильного интернета в Новый год

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Мобильный интернет в Санкт-Петербурге могут замедлить в новогоднюю ночь. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин.

«Вполне возможно, что будет ограничение именно сети Интернет. Мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немного замедлит свою работу непосредственно в зоне проведения мероприятий», — ответил Равин на вопрос журналистки.

В Петербурге предложили разрешить запускать салюты с 22:00 в Новый год
Общество
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Также чиновник не исключил затруднения в работе мобильной связи в местах массового скопления людей. Однако это связано «в том числе с перегрузкой сотовых сетей», пояснил Равин.

«На самом деле в новогоднюю ночь мы ничего подобного не ожидаем», — добавил он.

Кроме того, в центре Петербурга, как и в 2024 году, не будет праздничного фейерверка в честь Нового года. По словам Равина, решение принято в целях безопасности.

Ранее синоптик рассказал, что в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в период январских праздников в Санкт-Петербурге будет морозная и снежная погода.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Романов Илья
Санкт-Петербург Новый год мобильный интернет фейерверк
Материалы по теме
Большой театр назвал места трансляции «Щелкунчика» под Новый год
Общество
В Волгоградской области отменили массовые уличные гуляния на Новый год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира Спорт, 14:38
Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы Общество, 14:38
2026-й объявлен годом Годом единства народов России Политика, 14:33
Умерла Вера Алентова Общество, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как подготовить сотрудника к повышению Образование, 14:28
Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10–15 лет Технологии и медиа, 14:25
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Брокер «КИТ Финанс» начал прием заявок на обмен заблокированными активами Инвестиции, 14:20
Мяус решил не соперничать с Дерипаской за пост главы российского бенди Спорт, 14:18
Глава Минздрава сообщил подробности эксперимента с передвижными аптеками Общество, 14:16
Путин сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума Экономика, 14:14
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Кремль раскрыл перспективы работы над мирным планом после встреч в США Политика, 13:58