Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров в телеграм-канале в 6:32 мск.

Он призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Кроме того, Федоров сообщил о повреждении объекта инфраструктуры.

В ночь на 30 декабря Федоров несколько раз предупреждал об объявленной на территории области воздушной тревоге. В 6:53 мск он написал об отбое предупредительного сигнала.

За ночь взрыв также прогремел в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.