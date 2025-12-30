 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Запорожской области прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров в телеграм-канале в 6:32 мск.

Он призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Кроме того, Федоров сообщил о повреждении объекта инфраструктуры.

В Одессе прогремел взрыв
Политика

В ночь на 30 декабря Федоров несколько раз предупреждал об объявленной на территории области воздушной тревоге. В 6:53 мск он написал об отбое предупредительного сигнала.

За ночь взрыв также прогремел в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

