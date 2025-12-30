В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров в телеграм-канале в 6:32 мск.
Он призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Кроме того, Федоров сообщил о повреждении объекта инфраструктуры.
В ночь на 30 декабря Федоров несколько раз предупреждал об объявленной на территории области воздушной тревоге. В 6:53 мск он написал об отбое предупредительного сигнала.
За ночь взрыв также прогремел в Одессе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
