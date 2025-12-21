 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Запорожье без света остались более 10 тыс. абонентов

Балицкий: в Запорожье более 10 тыс. абонентов остались без света
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Более 10 тыс. абонентов остались без электричества в трех населенных пунктах Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«В Каменке-Днепровской, Благовещенке и Днепровке Каменско-Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение — без электричества остались 10587 абонентов», — написал он.

Предварительной причиной Балицкий назвал атаку беспилотников. Энергетики приступят к восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки. Опасность повторных ударов сохраняется, добавил он.

На Запорожской АЭС при обстреле повредили линию электропередачи
Политика
Фото:znppofficial / Telegram

Ранее 21 декабря глава Запорожской области также сообщил, что временные отключения электричества коснулись части жителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Токмакского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в телеграм-канале уточнил, что отключение электроэнергии произошло во всей подконтрольной России части Запорожской области. Через 4 минуты он написал, что электроснабжение Запорожской области восстановлено.

Ранее о том, что часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света, Балицкий сообщил в середине декабря.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Евгений Балицкий Запорожская область электричество дроны

