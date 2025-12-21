Балицкий: в Запорожье более 10 тыс. абонентов остались без света

В Запорожье без света остались более 10 тыс. абонентов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Более 10 тыс. абонентов остались без электричества в трех населенных пунктах Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«В Каменке-Днепровской, Благовещенке и Днепровке Каменско-Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение — без электричества остались 10587 абонентов», — написал он.

Предварительной причиной Балицкий назвал атаку беспилотников. Энергетики приступят к восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки. Опасность повторных ударов сохраняется, добавил он.

Ранее 21 декабря глава Запорожской области также сообщил, что временные отключения электричества коснулись части жителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Токмакского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в телеграм-канале уточнил, что отключение электроэнергии произошло во всей подконтрольной России части Запорожской области. Через 4 минуты он написал, что электроснабжение Запорожской области восстановлено.

Ранее о том, что часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света, Балицкий сообщил в середине декабря.