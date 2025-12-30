Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире
Российская армия является самой боеспособной армией в мире, заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом. Его выступление опубликовано на телеканале «Звезда».
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия — самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы», — сказал он.
Накануне министр обороны заявил, что в декабре российские войска достигли максимальных темпов продвижения за весь год и опередили изначальные планы.
По данным Business Insider, по состоянию на ноябрь Россия занимала второе место среди стран по военной мощи. Первое место было отдано США.
По самоходной и буксируемой артиллерии, реактивной системе залпового огня (РСЗО), а также по парку средств минной борьбы Россия заняла первое место, а по самолетам, вертолетам и танкам — второе. Ядерный потенциал России при подсчете индекса учтен не был.
