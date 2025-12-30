 Перейти к основному контенту
0

Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Белоусов: российская армия является самой боеспособной в мире
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия является самой боеспособной армией в мире, заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом. Его выступление опубликовано на телеканале «Звезда».

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия — самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы», — сказал он.

Накануне министр обороны заявил, что в декабре российские войска достигли максимальных темпов продвижения за весь год и опередили изначальные планы.

Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным Business Insider, по состоянию на ноябрь Россия занимала второе место среди стран по военной мощи. Первое место было отдано США.

По самоходной и буксируемой артиллерии, реактивной системе залпового огня (РСЗО), а также по парку средств минной борьбы Россия заняла первое место, а по самолетам, вертолетам и танкам — второе. Ядерный потенциал России при подсчете индекса учтен не был.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Андрей Белоусов российская армия армия России Армия поздравление
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
