Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия является самой боеспособной армией в мире, заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом. Его выступление опубликовано на телеканале «Звезда».

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия — самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы», — сказал он.

Накануне министр обороны заявил, что в декабре российские войска достигли максимальных темпов продвижения за весь год и опередили изначальные планы.

По данным Business Insider, по состоянию на ноябрь Россия занимала второе место среди стран по военной мощи. Первое место было отдано США.

По самоходной и буксируемой артиллерии, реактивной системе залпового огня (РСЗО), а также по парку средств минной борьбы Россия заняла первое место, а по самолетам, вертолетам и танкам — второе. Ядерный потенциал России при подсчете индекса учтен не был.