Военная операция на Украине
0

Зеленский назвал даты встреч «коалиции желающих» на Украине и во Франции

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

На Украине 3 января 2026 года состоится встреча советников по национальной безопасности стран, входящих в «коалицию желающих». Об этом сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что о такой договоренности ему доложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров — такие встречи необходимы. Планируем на 6 января во Франции», — добавил Зеленский.

Он также выразил благодарность команде президента США Дональда Трампа «за готовность участвовать во всех эффективных форматах». Официально Белый дом на момент подготовки этого материала не сообщал о планах участвовать в совещаниях коалиции.

Зеленский попросил у Трампа 50 лет гарантий безопасности для Украины
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения перемирия. Впервые о создании коалиции объявил в начале марта 2025 года премьер‑министр Великобритании Кир Стармер, а координирующую роль в объединении взяли на себя Франция и Великобритания. Первая встреча стран на высшем уровне прошла 2 марта 2025 года в Лондоне, далее саммиты регулярно проводились в Париже и других столицах.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в соцсети X сообщил, что страны работают над обеспечением гарантий безопасности для Украины.

На недавних переговорах между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, стороны обсудили территориальные вопросы, гарантии безопасности Киеву от США и Европы, восстановление Украины, «военный аспект» и план «последовательных действий».

После встречи Зеленский заявил, что гарантии безопасности между Украиной и США согласованы на 100%, а гарантии безопасности между Украиной, США и Европой — почти на 100%. Трамп тогда вновь обозначил, что решающую роль в этом вопросе должна будет играть Европа, но Вашингтон окажет ей «100-процентную» поддержку».

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
