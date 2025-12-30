 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ФСБ в Адыгее предотвратила поджог елки в одной из школ

Подозреваемый общался с организаторами через Telegram. Он приехал в Майкоп и изготовил бутылки с зажительной смесью, чтобы поджечь елку в одной из школ. Теракт удалось пресечь на стадии приготовления
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

ФСБ предотвратила теракт в отношении учеников одной из школ в Адыгее, силовики задержали подозреваемого, который является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что теракт был пресечен еще на стадии приготовления. Подозреваемый — гражданин одной из стран Центральной Азии — припарковал автомобиль вблизи школы. Внутри транспортного средства силовики обнаружили и изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два ножа и флаг террористической организации.

В своих показаниях подозреваемый заявил, что его просили поджечь елку в школе.

«Приехал сюда в Майкоп. На меня вышли в Telegram, написали, чтобы я в школе елку поджег. И сказали изготовить «коктейли», чтобы елку поджечь. И потом из города уехать», — сказал он.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — покушение на совершение террористического акта организованной группой. Максимальное наказание — до девяти лет лишения свободы.

За подготовку теракта в Дагестане задержан 13-летний подросток
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Ранее, 25 декабря, в Дагестане задержали 13-летнего подростка, которого подозревают в подготовке совершения теракта. Как было указано в заявлении Советского районного суда Астрахани, подросток у себя дома собирал самодельное взрывное устройство, чтобы совершить теракт на территории Астраханской области и Дагестана. Кроме этого, он создал сообщество в мессенджере Telegram, где обучал подписчиков изготовлению взрывных устройств.

При опросе подозреваемый рассказал, что общался с мужчиной, «который служит «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), в социальных сетях на религиозные темы, а позже создал свою группу для распространения шариата».

Анастасия Лежепекова
Теракты ФСБ Адыгея школьники школы
