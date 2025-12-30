ФСБ при предотвращении теракта в Адыгее изъяла ножи и зажигательную смесь

ФСБ раскрыла подробности о срыве теракта в одной из школ Адыгеи

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

ФСБ предотвратила теракт в отношении учащихся школы в Адыгее. Силовики задержали гражданина одной из стран Центральной Азии по подозрению в подготовке нападения, из его автомобиля изъяли 10 бутылок с зажигательной смесью и два тактических ножа. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанный — сторонник запрещенной в России террористической организации, в его машине был найден флаг группировки. Как уточнили силовики, деятельность задержанного координировалась из-за рубежа через популярный мессенджер — это подтвердил осмотр телефона мужчины.

В своих показаниях подозреваемый заявил, что его просили поджечь елку в школе.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 УК, ч. 2 ст. 205 УК (покушение на преступление, террористический акт; наказание — до 20 лет лишения свободы).