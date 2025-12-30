ФСБ раскрыла подробности о срыве теракта в одной из школ Адыгеи
ФСБ предотвратила теракт в отношении учащихся школы в Адыгее. Силовики задержали гражданина одной из стран Центральной Азии по подозрению в подготовке нападения, из его автомобиля изъяли 10 бутылок с зажигательной смесью и два тактических ножа. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, задержанный — сторонник запрещенной в России террористической организации, в его машине был найден флаг группировки. Как уточнили силовики, деятельность задержанного координировалась из-за рубежа через популярный мессенджер — это подтвердил осмотр телефона мужчины.
В своих показаниях подозреваемый заявил, что его просили поджечь елку в школе.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 УК, ч. 2 ст. 205 УК (покушение на преступление, террористический акт; наказание — до 20 лет лишения свободы).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах