 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФСБ раскрыла подробности о срыве теракта в одной из школ Адыгеи

ФСБ при предотвращении теракта в Адыгее изъяла ножи и зажигательную смесь
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

ФСБ предотвратила теракт в отношении учащихся школы в Адыгее. Силовики задержали гражданина одной из стран Центральной Азии по подозрению в подготовке нападения, из его автомобиля изъяли 10 бутылок с зажигательной смесью и два тактических ножа. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанный — сторонник запрещенной в России террористической организации, в его машине был найден флаг группировки. Как уточнили силовики, деятельность задержанного координировалась из-за рубежа через популярный мессенджер — это подтвердил осмотр телефона мужчины.

В своих показаниях подозреваемый заявил, что его просили поджечь елку в школе.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 УК, ч. 2 ст. 205 УК (покушение на преступление, террористический акт; наказание — до 20 лет лишения свободы).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ФСБ Адыгея теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Москва меняется на глазах: какое жилье заменит советские хрущевки Стиль, 16:19
Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян Политика, 16:15
Законопроекты о регулировании крипторынка внесут в ГД в течение полугода Крипто, 16:10
В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой Общество, 16:09
Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения Спорт, 16:06
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы Политика, 16:06
Почему время бездушного копирования зарубежного ПО прошло Отрасли, 16:02
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека Экономика, 15:59
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн Спорт, 15:59
Не просто переправа: как мосты превратились в архитектурный феномен Стиль, 15:51
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина Политика, 15:38
Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м Экономика, 15:36