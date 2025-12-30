 Перейти к основному контенту

Общество⁠,
0

В России назвали самые востребованные профессии

«Работа России»: среди самых востребованных профессий оказались швеи и врачи
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Лидерами по числу вакансий в России стали швеи, водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи, следует из данных портала «Работа России», которые опубликовала пресс-служба Роструда.

По информации портала, работодатели по-прежнему делают ставку на рабочие специальности. Наибольшее количество вакансий для швей сосредоточено в Московской области — 43% от всех предложений в сфере легкой промышленности. Каждый третий запрос на монтажников поступает из Ленинградской и Амурской областей, Татарстана, Москвы, Тюменской области и Краснодарского края. Водители особенно востребованы в Волгоградской, Московской и Самарской областях, а электрогазосварщики — в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.

Помимо основных профессий, на портале встречаются редкие вакансии, например, машиниста зумпфового агрегата в Санкт-Петербурге, аппаратчика концентрирования кислот в Пермском крае и чистильщика дымоходов в Самарской области.

Названы самые востребованные в России профессии в 2024–2025 годах
Life
Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2024 году наибольшим спросом пользовались инженеры, строители, а также специалисты металлургической и металлообрабатывающей отраслей. Эксперты прогнозировали сохранение этой тенденции в 2025 году. Кроме того, в 2024 году наблюдался рост спроса на работников в энергетике, геологии, горнодобывающей отрасли, нефтяной и газовой промышленности, электроэнергетике и электромонтаже.

Теги
Антонина Сергеева
работа вакансии Россия востребованные профессии врач водитель монтажник
