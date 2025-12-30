В Москве безбилетник за замечание плеснул в лицо женщине горячий напиток

Фото: Главное Управление МВД России по городу Москве

Video

В Москве полиция задержала мужчину, который плеснул кипятком в лицо женщине в метро после того, как она сделала ему замечание за попытку пройти без билета вслед за ней. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на станции метро «Южная», пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК (побои или иные насильственные действия; наказание варьируется от штрафа или обязательных работ до двух лет лишения свободы). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также на мужчину составлен материал об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (нарушение правил пользования метрополитеном).

На прошлой неделе Мосгордума увеличила размер штрафа за безбилетный проезд с 2 тыс. до 5 тыс. руб.