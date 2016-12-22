Бывший советник экс-мэра Ярославля Урлашова вышел на свободу

Бывший советник экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова Алексей Лопатин 4 декабря вышел на свободу, сообщил РБК его адвокат Евгений Шприц.

«Алексей на свободе, сегодня в 2 часа дня его отпустили из ИК», — пояснил он. Адвокат отметил, что Лопатин вышел на свободу на 1 год 7 месяцев и 10 дней раньше срока по решению об условно-досрочном освобождении (УДО).

Лопатин — один из фигурантов дела экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. По версии следствия, Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен требовали 14 млн руб. от директора фирмы ООО «Радострой» Сергея Шмелева за получение контракта на уборку мусора. Еще 30 млн экс-мэр Ярославля требовал от бизнесмена Эдуарда Авдаляна за передачу контрольного пакета акций городского дорожного управления строительной компании «Ярдорстрой».

В 2016 году Урлашов был приговорен к 12,5 года колонии по обвинению в получении взяток. В 2014 году Пойкалайнен получил пять лет строгого режима и штраф, впоследствии наказание было снижено до трех лет и девяти месяцев. Алексея Лопатина в 2016 году приговорили к шести годам лишения свободы. В апреле Лопатин подал ходатайство об УДО, суд его отклонил. Второе ходатайство, поданное в ноябре, было удовлетворено.