Суд отказал в УДО осужденному за коррупцию экс-мэру Ярославля

Евгений Урлашов (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Суд в Твери отказал в условно-досрочном освобождении экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, отбывающему срок за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда Твери.

«Ходатайство рассмотрено, отказано в УДО», — рассказали в суде. Там уточнили, что Урлашову отказали из-за непогашенных взысканий и плохой характеристики. Сам осужденный в заседании суда не участвовал.

В 2016 году Урлашова приговорили к 12 с половиной годам колонии по обвинению в получении взяток от бизнесменов. По версии следствия, экс-мэр требовал от директора фирмы ООО «Радострой» и члена партии «Единая Россия» Сергея Шмелева откат в размере 14 млн руб. Это часть денег из суммы контракта, который фирма Шмелева получила за проведенные работы по уборке мусора в городе.

Вторую взятку в размере 30 млн руб., согласно версии обвинения, Урлашов намеревался получить от директора «Ярдорстроя» Эдуарда Авдаляна. По делу о коррупции вместе с Урлашовым проходили его бывший помощник Алексей Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен. Лопатин был осужден на семь лет, а Донсков оправдан. В 2018 году Лопатин вышел на свободу по УДО.

Урлашов не признал вину. Он настаивал, что его дело сфабриковали, чтобы убрать из города неудобного мэра. В марте 2018 года Урлашов направил губернатору Ярославской области просьбу о помиловании, ему отказали.