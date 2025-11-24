Суд признал незаконным согласование перепланировки жилищной инспекцией

Фото: zhk-wine-house.ru

Мещанский суд Москвы признал незаконным распоряжение Мосжилинспекции о согласовании перепланировки в элитном жилом комплексе Wine House на Садовнической улице. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Поводом для судебного разбирательства стали жалобы собственников, которые обнаружили более 70 поддельных подписей в документах на согласование перепланировки. Владельцы квартир убеждены, что подлог был совершен для одобрения пристройки к многоэтажке.

В деле говорится, что Надежда Домокурова, которая, по данным «Известий», официально никогда не работала, приобрела квартиру стоимостью свыше 200 млн. руб. К своему помещению она пристроила веранду, которую Мосжилинспекция классифицировала как «перепланировку».

Собственники ЖК требуют сноса незаконной пристройки, утверждая, что она представляет угрозу для конструктивной целостности здания.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.

В январе в Москве был демонтирован самовольно пристроенный к квартире балкон в многоэтажном доме в районе Южное Бутово. Как сообщили в мэрии столицы, на нарушение в Мосжилинспекцию пожаловались жители дома № 30 на Изюмской улице. Они указали, что сосед соорудил балкон над входом в подвал.

Мосжилинспекция установила, что работы по изменению фасада и перепланировка были проведены незаконно. Собственника обязали демонтировать конструкцию и привлекли к административной ответственности. Владелец квартиры выполнил предписание - разобрал самострой и восстановил оконный проем.