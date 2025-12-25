Суд освободил от наказания саратовского экс-министра Тепина
Первый кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел приговор экс-министру строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрию Тепину и освободил его от отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Тепин был осужден за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК), суд переквалифицировал совершенное им преступление на ч. 1 ст. 293 УК (халатность).
«Судебная коллегия <...> по ч. 1 ст. 293 УК РФ назначила наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что от исправительных работ он также освобожден — в связи с истечением срока давности.
Тепин занимал пост министра строительства и ЖКХ региона в 2013–2019 годах. Весной прошлого года его приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, с 2014 по 2018 год он не корректировал закупочные цены жилья для детей-сирот. Из-за этого они оказались ниже рыночных — в результате не было освоено более 299 млн руб.
В июле апелляционный суд Саратовской области уже менял приговор, назначив Тепину наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься госслужбой в течение двух лет. Защита экс-министра обжаловала решение.
