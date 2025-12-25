 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд освободил от наказания саратовского экс-министра Тепина

Кассация освободила осужденного на пять лет саратовского экс-министра Тепина
Дмитрий Тепин
Дмитрий Тепин (Фото: Администрация Энгельсского муниципального района)

Первый кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел приговор экс-министру строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрию Тепину и освободил его от отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Тепин был осужден за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК), суд переквалифицировал совершенное им преступление на ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

«Судебная коллегия <...> по ч. 1 ст. 293 УК РФ назначила наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от исправительных работ он также освобожден — в связи с истечением срока давности.

Тепин занимал пост министра строительства и ЖКХ региона в 2013–2019 годах. Весной прошлого года его приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, с 2014 по 2018 год он не корректировал закупочные цены жилья для детей-сирот. Из-за этого они оказались ниже рыночных — в результате не было освоено более 299 млн руб.

В июле апелляционный суд Саратовской области уже менял приговор, назначив Тепину наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься госслужбой в течение двух лет. Защита экс-министра обжаловала решение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании

Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля

Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде

Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
злоупотребление полномочиями Саратовская область уголовное наказание уголовное дело суд
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Минфин оценил допдоходы от повышения ставки налога на прибыль компаний Экономика, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
КС не счел негативное отношение к службе поводом для отказа от призыва Общество, 16:00
Здравствуйте, царь! Первый тест флагманского кроссовера Voyah Taishan Авто, 15:53
РУСАДА дисквалифицировало 20-летнего рекордсмена по легкой атлетике Спорт, 15:52
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 15:52
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом Политика, 15:48
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Автосервисы рассказали, насколько сильно поднимут цены в 2026 году Авто, 15:47
Последнее видео Веры Алентовой на прощании с актером Лобоцким Общество, 15:47
Цифровая гигиена: как снизить стресс в цифровом пространстве Образование, 15:46
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 15:42
«Фонтанка» сообщила об обысках у главы Кронштадта Политика, 15:40
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
За какие машины в 2026 году придется заплатить налог на роскошь: список Авто, 15:27